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Гоструда и Гострансбезопасность проверят пассажироперевозчиков

18 сентября 2017 года Источник:РБК-Украина

Госслужба Украины по вопросам труда и Госслужба по вопросам безопасности на транспорте проведут совместные рейдовые проверки пасажироперевозчиков, сообщил в ходе брифинга глава Гоструда Роман Чернега.

«У нас будут совместные мероприятия относительно таких рейдовых проверок. Особенно это будет касаться установления фактов нелегальных перевозок, то есть тех перевозчиков, которые перевозят пассажиров не только некачественно, но и они, возможно, делают это вне правового поля», - сказал чиновник.

Также Р. Чернега отметил, что за нелегальную работу установлены размеры штрафной санкции на уровне 96 тыс. гривен. «Но я хочу подчеркнуть, что у нас нету цели просто наполнять бюджет, у нас цель - это выведение максимального количества перевозчиков правовое поле», - добавил глава Гоструда.

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