Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 сентября 2017 года, 17:21

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Кабмине предлагают приостанавливать работу компаний, не выполняющих предписания пожарных

18 сентября 2017 года Источник:ДЕЛО

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко предложил усилить роль областных комиссий по чрезвычайной ситуации в вопросах пожарной безопасности. «Нам нужно, с одной стороны, проводить дерегуляцию и внедрение тех регуляторных актов, которые уменьшают давление на бизнес. Но с другой стороны, передавая полномочия и ресурсы, мы должны повышать и ответственность», — заявил он на брифинге во время XIII муниципального форума в Одессе.

По словам Геннадия Зубко, сейчас стоит вопрос о возможном увеличении полномочий региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам, «чтобы когда предприятие или санаторий получает предписание, комиссия имела право приостанавливать этот объект до исполнения предписания. Сейчас законодательно эта возможность отсутствует».

Касаемо пожара в детском лагере министр отметил: «Я пока что не видел полную экспертизу, выводы следователей… Но то, что я увидел, это от простой служебной халатности до безответственности на всех уровнях, которые привели к такому».

Ранее сообщалось, что по факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

lf 18 сентября 2017 года 17:19 #

в стране бред происходит. То на высшем уровне, несмотря на наличие нормативной базы, дают указания предпринимателям посылать всех проверяющих, в т.ч. пожарных на три веселые буквы . А серьезные последствия, языки в одно место позасовывали.... большинство рынков, кафешек... работают с нарушениями всех противопожарных, строительных и санитарных норм и ничего. а когда жаренный петух клюнет, тогда делают имитацию... противно все это...

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?

Два-три месяца

Полгода

Год

Два года

ВС их никогда не рассмотрит

Затрудняюсь ответить

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом