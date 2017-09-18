Сегодня 18 сентября 2017 года, 17:21

В Кабмине предлагают приостанавливать работу компаний, не выполняющих предписания пожарных

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко предложил усилить роль областных комиссий по чрезвычайной ситуации в вопросах пожарной безопасности. «Нам нужно, с одной стороны, проводить дерегуляцию и внедрение тех регуляторных актов, которые уменьшают давление на бизнес. Но с другой стороны, передавая полномочия и ресурсы, мы должны повышать и ответственность», — заявил он на брифинге во время XIII муниципального форума в Одессе.

По словам Геннадия Зубко, сейчас стоит вопрос о возможном увеличении полномочий региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам, «чтобы когда предприятие или санаторий получает предписание, комиссия имела право приостанавливать этот объект до исполнения предписания. Сейчас законодательно эта возможность отсутствует».

Касаемо пожара в детском лагере министр отметил: «Я пока что не видел полную экспертизу, выводы следователей… Но то, что я увидел, это от простой служебной халатности до безответственности на всех уровнях, которые привели к такому».

Ранее сообщалось, что по факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.