В Кабмине предлагают приостанавливать работу компаний, не выполняющих предписания пожарных

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко предложил усилить роль областных комиссий по чрезвычайной ситуации в вопросах пожарной безопасности. «Нам нужно, с одной стороны, проводить дерегуляцию и внедрение тех регуляторных актов, которые уменьшают давление на бизнес. Но с другой стороны, передавая полномочия и ресурсы, мы должны повышать и ответственность», — заявил он на брифинге во время XIII муниципального форума в Одессе.
По словам Геннадия Зубко, сейчас стоит вопрос о возможном увеличении полномочий региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам, «чтобы когда предприятие или санаторий получает предписание, комиссия имела право приостанавливать этот объект до исполнения предписания. Сейчас законодательно эта возможность отсутствует».
Касаемо пожара в детском лагере министр отметил: «Я пока что не видел полную экспертизу, выводы следователей… Но то, что я увидел, это от простой служебной халатности до безответственности на всех уровнях, которые привели к такому».
Ранее сообщалось, что по факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Сохранить:
Контакты:
в стране бред происходит. То на высшем уровне, несмотря на наличие нормативной базы, дают указания предпринимателям посылать всех проверяющих, в т.ч. пожарных на три веселые буквы . А серьезные последствия, языки в одно место позасовывали.... большинство рынков, кафешек... работают с нарушениями всех противопожарных, строительных и санитарных норм и ничего. а когда жаренный петух клюнет, тогда делают имитацию... противно все это...
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: