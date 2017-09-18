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Суд признал обоснованным подозрение, предъявленное Сакварелидзе из-за прорыва границы

18 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам совершения группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа, которое произошло 10 сентября 2017 года в международном автомобильном пункте пропуска «Шегини».

Пресс-служба прокуратуры Львовской области сообщает, что 16 сентября завершено рассмотрение ходатайства следователя об избрании бывшему заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе пресечения в виде личного обязательства. Д.Сакварелидзе подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.293, ч.2 ст.342, ч.2 ст.332 УК Украины.

Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд признал их надлежащими и допустимыми (отбросив доводы стороны защиты), а также констатировал, что они достаточны для вывода суда об обоснованности объявленного Д.Сакварелидзе подозрения в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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