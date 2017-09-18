Сегодня 18 сентября 2017 года, 17:21

Украина выкупит еврооблигации почти на $ 1,6 млрд

Украина в рамках сделанной ею оферты получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $ 1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $ 415,152 млн - и решила удовлетворить все из них, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже.

«Заявитель настоящим сообщает, что общая окончательная принятая сумма (к выкупу) равна $ 1,576 млрд», — говорится в документе, согласно которому еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 — 106,75% от номинала. Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

В документе уточняется, что расчеты предполагается осуществить 25 сентября или около этой даты.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $ 1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%. В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.