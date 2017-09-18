Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 сентября 2017 года, 17:21

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина выкупит еврооблигации почти на $ 1,6 млрд

18 сентября 2017 года Источник:Интерфакс

Украина в рамках сделанной ею оферты получила предложения о выкупе еврооблигаций с погашением в 2019 году на общую номинальную сумму $ 1,16 млрд и еврооблигаций с погашением в 2020 году на $ 415,152 млн - и решила удовлетворить все из них, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже.

«Заявитель настоящим сообщает, что общая окончательная принятая сумма (к выкупу) равна $ 1,576 млрд», — говорится в документе, согласно которому еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 — 106,75% от номинала. Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

В документе уточняется, что расчеты предполагается осуществить 25 сентября или около этой даты.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $ 1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $ 1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%. В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?

Два-три месяца

Полгода

Год

Два года

ВС их никогда не рассмотрит

Затрудняюсь ответить

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом