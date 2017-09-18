Сегодня 18 сентября 2017 года, 15:50

Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа по делу «законов 16 января»

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении экс-депутата Верховного Совета Украины от Партии регионов Андрея Пинчука. Об этом говорится в постановлении суда от 4 августа.

Андрея Пинчука подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В частности, правоохранители подозревают, что экс-депутат для получения неправомерной выгоды подписал протокол заседания счетной комиссии Совета от 16 января 2014 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения о принятии депутатами так называемых «диктаторских законов».

13 марта 2015 года Андрея Пинчука объявили в розыск. По информации СБУ, он 22 февраля 2015 года выехал на автомобиле за границу через пункт пропуска «Краковец». По мнению правоохранителей, это доказывает, что Андрей Пинчук скрывается от правосудия более 6 месяцев, и есть основания начинать заочное расследование.

В то же время защита подозреваемого предоставил суду ответ Интерпола, что Андрей Пинчук не состоит в международном розыске. Однако следственный судья принял решение удовлетворить ходатайство ГПУ и позволить заочное расследование.

Напомним, что в январе 2017 года Печерский суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении экс-нардепов от Партии регионов - Владимира Олийныка и Ярослава Сухого по делу «законов 16 января». Соломенский райсуд Киева рассматривает дело против бывшего председателя фракции ПР Александра Ефремова, экс-депутатов Александра Стояна от ПР и Сергея Гордиенко от КПУ, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением при принятии «диктаторских законов».