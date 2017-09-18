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Форумы Юридической практики теперь доступны онлайн

18 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

6 сентября в Киеве состоялся II Международный форум по исполнительному производству, организованный издательством «Юридическая практика» совместно с Министерством юстиции Украины. В качестве эксперимента, на этот раз в ходе Форума велась бесплатная прямая трансляция для всех тех, кто не успел зарегистрироваться на мероприятие. В результате, за онлан-трансляцией следили более полутысячи пользователей Интернета из разных стран мира: Украины, Германии, Турции, Франции, Нидерландов, Казахстана и др. Полную видео-запись трансляции Вы можете просмотреть на официальном youtube-канале «Юридической практики».



ІІ Международный форум по исполнительному производству:

В дальнейшем, «Юридическая практика» планирует активно использовать платные видео-трансляции для пользователей, которые по каким-либо причинам не смогут физически присутствовать на наших мероприятиях. Заказать данную услугу возможно перейдя по ссылке «Регистрация» на странице выбранного вами Форума, заполнить регистрационную форуму, отметив в графе «Выберите Ваш вариант скидки» - «Онлайн-трансляция». Стоимость услуги – от 500,00 грн.

С графиком будущих мероприятий «Юридической практики» можно ознакомиться здесь.

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