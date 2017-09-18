Сегодня 18 сентября 2017 года, 15:50

Парубий рассказал, когда подпишет Закон об образовании

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подпишет ранее принятый Закон об образовании после того, как он будет доработан профильным комитетом. Об этом председатель парламента заявил сегодня во время брифинга.

«Несмотря на то, что законопроект очень объемный и большое количество правок, которые были проголосованы, нуждаются в технической вычитке, мы договорились, что комитет будет иметь возможность сегодня до вечера доработать окончательный текст законопроекта», - заявил Андрей Парубий.

Председатель парламента отметил, что подпишет документ и отправит его на подпись Президенту вечером 18 сентября или утром 19 сентября.

Ранее спикер заявлял, что дискуссии вокруг Закона об образовании имеют спекулятивный характер: «Я считаю, что те дискуссии, которые поднялись вокруг закона об образовании, носят более спекулятивный характер потому, что в нашем законе предусматривается защита государственного языка и ни в коей мере не унижаются языки национальных меньшинств и коренных народов». Напомним, что планировалось передать на экспертизу в Совет ЕС статью о языке нового Закона «Об образовании».