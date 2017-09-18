Полицейский ограбил Соломенский суд Киева

Полицейского из полка особого назначения «Киев» оштрафовали на 850 грн за то, что он украл из Соломенского суда ноутбук и нагрудный знак судьи.
Согласно материалам следствия, данное преступление коп совершил 14 июня, во время вывоза казенного имущества из здания суда после пожара. В этот день полицейский не был на службе и находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в приговоре Шевченковского суда от 11.09.2017. Воспользовавшись неразберихой, он зашел в ближайший кабинет и забрал со стола ноутбук и нагрудный знак, после чего спрятал добычу в полицейской машине своих колег, при этом был замечен сотрудниками суда.
Шевченковский суд признал полицейского виновным в краже и назначил ему штраф — 850 грн. Но приняв во внимание тот факт, что подсудимый был участником боевых действий в зоне АТО, и на основании Закона об амнистии суд освободил его от наказания. В полиции Киева сообщили, что нечистого на руку сотрудника из органов уволили.
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