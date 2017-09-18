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Вступила в силу единая форма ветеринарного сертификата на импорт молочной продукции из ЕС

18 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

С 15 сентября с.г. действует единая согласованная форма ветеринарного сертификата для экспорта из государств-членов Европейского Союза на Украину термически обработанного молока и молочных продуктов, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Определен переходный период для использования новой согласованной формы ветеринарных сертификатов - до 30 сентября 2017 года. Двусторонние формы сертификатов на импорт молока и молочных продуктов, согласованные ранее с государствами-членами ЕС (Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Венгрия, Франция, Чехия, Швеция), будут действовать до 30 сентября включительно, параллельно с новой формой.

Кроме того, сейчас идет работа над едиными формами ветеринарного сертификата по другим видам продукции животного происхождения.

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