Сегодня 18 сентября 2017 года, 15:50

Ответственность за ложные «минирования» необходимо усилить, - Нацполиция

В Национальной полиции Украины проанализировали ситуацию в Украине с ложными сообщениями о минировании на протяжении нескольких последних лет. Первый зампредседателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что ответственность за такие «минирования» необходимо усилить, ведь за последние пять-шесть лет количество соответствующих сообщений в полицию значительно возросла. Например, в 2012-2013 годах поступало около 200 ложных вызовов в течение года, а в 2014-2016 - более 800.

Чаще всего такие факты фиксируются в регионах, где происходит большинство общественных и политических событий в государстве: за 8 месяцев 2017 года больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях.

В Нацполиции рассказали, что с начала 2017 года в суд направлено 57 дел этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовные производства завершено. В то же время, злоумышленникам сообщено о подозрении в 16% зарегистрированных правонарушений о «минировании». Согласно статистике, чаще всего объектами «минеров» становились админздания органов власти (146 фактов), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о «минировании» других объектов инфраструктуры.

Вячеслав Аброськин отметил, что из-за очень мягкого действующего законодательства относительно таких правонарушений количество ложных сообщений находится на неприемлемо высоком уровне. Поэтому он обратил внимание на необходимость усиления ответственности за совершение такого рода правонарушений.