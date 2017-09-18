В Страсбурге украинских адвокатов научат успешно обращаться в ЕСПЧ

В городе Страсбург (Франция) начала работу международная программа для адвокатов «Успешное обращение в Европейский суд по правам человека: от теории к практике». Участие в Программе принимают также адвокаты из Украины, среди которых председатель ВКДКА Александр Дроздов, сообщают в НААУ.
Курс, организованный совместно Европейским Центром правового сотрудничества и Советом Европы, рассчитан на 5 дней, нацелен на адвокатов из 3-х стран-лидеров по количеству жалоб в ЕСПЧ (Россия, Италия, Украина).
Семинар проводят судьи и юристы ЕСПЧ, а также эксперты Совета Европы. Занятия проходят на национальных языках стран-участников семинара. В данном проекте с 2011 года приняли участие уже более 2000 адвокатов.
Программа включает такие актуальные для украинских адвокатов вопросы: критерии приемлемости; организация работы ЕСПЧ; украинские дела в ЕСПЧ; применение правовых позиций ЕСПЧ при доказывании в украинском уголовном и гражданском судопроизводстве; применение ЕСПЧ временных мер по делам, связанным с выдворением или экстрадицией. Также предусмотрено участие в открытом слушании в ЕСПЧ, практические занятия в группах по рассмотрению гипотетических ситуаций, игровой судебный процесс, работа в группах.
Программа аккредитована НААУ как мера по повышению квалификации, по завершению программы адвокаты получат соответствующие международные сертификаты.
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