Сегодня 18 сентября 2017 года, 14:19

Антимонопольный комитет оштрафовал lifecell на 19,5 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19 466 840 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook, сегодня принято решение по делу против ответчика ООО «Лайфселл» касаемо коммуникации условий тарификации звонков. Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация «посекундная». Вместе с тем, фактическая тарификация осуществляется в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, которая началась.

Таким образом, выявлено нарушение статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» - распространение информации, вводящей в заблуждение.

Отметим, что в комментариях к данной публикации у Юрия Терентьева интересуются, почему не оштрафованы другие мобильные операторы с такими же условиями тарификации.