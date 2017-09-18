Антимонопольный комитет оштрафовал lifecell на 19,5 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19 466 840 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook, сегодня принято решение по делу против ответчика ООО «Лайфселл» касаемо коммуникации условий тарификации звонков. Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация «посекундная». Вместе с тем, фактическая тарификация осуществляется в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, которая началась.
Таким образом, выявлено нарушение статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» - распространение информации, вводящей в заблуждение.
Отметим, что в комментариях к данной публикации у Юрия Терентьева интересуются, почему не оштрафованы другие мобильные операторы с такими же условиями тарификации.
Сохранить:
Контакты:
Сколько понадобится времени новому Верховному Суду для рассмотрения более 50 тыс. дел, не рассмотренных высшими спецсудами?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: