Сегодня 18 сентября 2017 года, 14:19

Стали известны расходы на судебные и правоохранительные органы в 2018 году

Опубликован текст проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» №7000.

Согласно пояснительной записке, прогнозная сумма доходов общего фонда сводного бюджета на 2018 год составляет 1, 030 триллион гривен. «В целом, несмотря на сложности для развития экономики Украины в сфере внешней среды, в 2016 году наблюдалась устойчивая тенденция к росту отечественной экономики», – так характеризуются главные макроэкономические тенденции. В I полугодии 2017 ценовая конъюнктура на мировых товарных рынках на товары украинского экспорта была благоприятной (увеличились цены на сталь и железную руду, тогда как цены на зерновые и подсолнечное масло упали).

В проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год расходы для Государственной судебной администрации Украины предусмотрено в сумме 13, 487 млрд грн.

Расходы для Верховного Суда Украины предусмотрено в сумме 1,593 млрд грн. Расходы развития предусмотрены по спецфонду в объеме 405, 759 млн грн: они будут использованы для приобретения принтеров, компьютерной и оргтехники, реконструкцию помещений суда и т.п.

Кроме того, запланированы расходы в сумму 203,2 млн грн для Высшего совета правосудия.

Для Генеральной прокуратуры предусмотрены расходы в сумме 6,7 млрд грн. Расходы по общему фонду увеличены против 2017 года на 939,3 млн грн.

Расходы для Министерства внутренних дел Украины предусмотрены в сумме 63 919 млрд грн. Расходы по общему фонду увеличены по сравнению с 2017 годом на 12, 896 млрд гривен.

Для Национального антикоррупционного бюро Украины предусмотрены расходы по общему фонду на сумму 857 млн гривен. По бюджетной программе «Обеспечение деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины» предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 857 мдн грн, что на 83,5 млн грн (на 10,8%) больше по сравнению с 2017 годом.

В свою очередь на финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции предусмотрено по общему фонду 683,512 млн гривен.

При этом в проекте есть расходы для Государственного бюро расследований: в сумме 651,5 млн гривен.

Также будут выделены средства на сумму 253,2 млн грн Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Расходы для Министерства юстиции Украины составят 12,692 млрд грн. В частности, вырастут на 73% вырастут расходы на органы пробации.