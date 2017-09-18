Сегодня 18 сентября 2017 года, 12:48

МЭРТ инициирует пересмотр условий свободной торговли Украины с ЕС

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует анализ (форсайт) углубления условий торговли с Европейским Союзом: пересмотр условий свободной торговли, таможенный союз и другие возможные дополнительные механизмы. Основная задача - открыть дополнительные возможности свободной торговли с ЕС.

«Уже сейчас понятно, что условия свободной торговли надо пересматривать. Переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом завершились довольно давно и теперь условия доступа товаров на рынок Украины и ЕС «устаревшие». Это предусмотрено в среднесрочном плане деятельности правительства Украины. Ведь квоты, которые в ней прописаны, и исключения из Соглашения, а также длинные переходные периоды для промышленных товаров не работают ни для ЕС, ни для Украины», - заявила замминистра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Микольская. По ее словам, нужно провести детальный анализ углубления торговли с ЕС и определить оптимальный формат сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

«Важно, что уже сейчас мы смотрим на свободную торговлю в трех измерениях: свободная торговля, инвестиции и дополнительные инструменты. Среди инструментов, которые уже работают, можно отметить Промышленный диалог с ЕС. Мы завершаем присоединение к Конвенции ПанЕвроМед. Также активно проводим торговые миссии с украинским экспортерами в ЕС. Это все открывает дополнительные возможности свободной торговли с ЕС», - рассказала Торговый представитель Украины.