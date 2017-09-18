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ГФС внедрила новый сервис для плательщиков НДС

18 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Государственной фискальной службой доработан «Электронный кабинет плательщика» в части предоставления доступа плательщикам налога на добавленную стоимость к данным Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН) в режиме реального времени относительно составленных им или его контрагентами налоговых накладных и/или расчетов корректировки (НН/РК).

Плательщикам НДС после идентификации с использованием ЭЦП в личном кабинете предоставлена возможность просмотра сведений о НН/РК, зарегистрированных, регистрацию которых приостановлено в соответствии с требованиями пункта 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины, а также в отношении которых комиссией ГФС принято решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН.

Поиск информации в ЕРНН осуществляется по основным реквизитам НН/РК, а также по индивидуальному налоговому номеру продавца и покупателя товаров/услуг. Также плательщики имеют возможность загрузить НН/РК в электронном виде (в формате xml с ЭЦП).

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