Реклама некоторых диетических добавок и косметических средств признана недобросовестной

На основании письма средства массовой информации Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей исследовала вопрос распространения брошюры «Страничка здоровья», содержащую рекламу диетических добавок и косметических средств «Оковирин», «Мужская сила», «Кедровый эффект», «Диабетнорм», «Кардионил», «Ухонорм», «Остеолайф», «Алкостопин» и «Кракатау». Об этом сообщает сайт Службы.
По результатам проверки установлено, что реклама вышеупомянутых диетических добавок и косметических средств содержит изображения физических лиц и использование их имени без письменного согласия; ссылка на то, что добавки и средства обладают лечебными свойствами; высказывания о лечебном действии, утолении боли, благодарственных письмах, связанных с лечением и облегчением условий протекания заболеваний.
Информация в рекламе представлена таким образом, что вводит в заблуждение потребителей вследствие недостоверности и преувеличения лечебных свойств добавок и средств, может нанести вред здоровью граждан из-за неправильного их применения.
Учитывая указанное, Служба приняла решение о признании рекламы вышеупомянутых диетических добавок и косметических средств недобросовестной и о приостановлении ее распространения.
Указанное решение направлено производителю вышеуказанной продукции для учета в работе и уведомления субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную закупку такой продукции.
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