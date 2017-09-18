Сегодня 18 сентября 2017 года, 12:48

Принято решение о монетизации субсидий на уровне теплоснабжающих предприятий

Правительственный комитет принял глобальное решение о монетизации субсидий на уровне теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице FB.

«Впервые в истории убираются клиринговые расчеты, отменяются протоколы, а предприятиям, которые предоставляют услуги, будут направляться живые деньги по субсидиям. Уходит в прошлое советская система расчетов, которая существовала в стране 25 лет», - отметил Геннадий Зубко. По его словам, это основа для дальнейшей монетизации субсидий украинским семьям, для реформирования рынков газа, тепла и системы социальной помощи населению.

«Это решение необходимо Украине для интеграции в европейское энергетическое сообщество, - отметил Геннадий Зубко. Согласно разработанной нами концепции, реформирование сектора теплоснабжения и монетизации субсидий является основой инвестиционной привлекательности и восстановления инфраструктуры теплоснабжения по всей стране».