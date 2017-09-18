Сегодня 18 сентября 2017 года, 11:17

Президент ввел в действие решение СНБО о предложениях в Госбюджет-2018 по обеспечению нацбезопасности и обороны

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 278/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года «О предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО, которым Кабинету министров Украины поручено предусмотреть в проекте Закона о Госбюджете на 2018 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины необходимо предусмотреть в объеме не менее 165 372,3 млн грн, в том числе не менее 158 997,3 млн грн - из общего фонда Государственного бюджета Украины, 6 375 млн грн - из специального фонда госбюджета Украины.

В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 689 200 000 гривен, а за счет средств специального фонда - в объеме 1 625 300 000 гривен. На финансирование Национальной гвардии Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 689,2 млн гривен, за счет средств спецфонда - в объеме 1 625,3 млн гривен.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Национальной полиции Украины в объеме 24 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда. Администрации Государственной пограничной службы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 010,6 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн грн - за счет средств спецфонда. ГСЧС должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 774,6 млн грн из общего фонда и 969,4 млн из спецфонда. На финансирование Службы безопасности Украины должно быть предусмотрено 7 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен - за счет средств спецфонда.

Начиная с 2018 года правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд Государственного бюджета Украины для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, которые обеспечили такие поступления.

Правительству поручено подготовить в 10-дневный срок после вступления в силу Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018 - 2020 годы и представить на рассмотрение СНБО.