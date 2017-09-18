Сегодня 18 сентября 2017 года, 11:17

Кабмин передал в парламент проект Госбюджета на 2018 год

Проект Закона о Государственном бюджете Украины подан правительством в парламент и зарегистрирован под № 7000.

Министерство финансов Украины разработало Госбюджет-2018 на основе среднесрочной бюджетной резолюции, по новой модели бюджетной политики (среднесрочное бюджетное планирование).

Текста проекта на сайте Верховного Совета пока нет, но Минфин сообщил ключевые показатели:

- ВВП + 3%;

- инфляция + 7%;

- дефицит бюджета 2,4% ВВП (77,9 млрд грн);

- доходы сводного бюджета вырастут на 15% и впервые превысят 1 трлн грн;

- правительство не будет поднимать налоги, доходы увеличатся за счет экономического роста.

Также сообщается, что в Госбюджет-2018 заложено бюджет финансирования всех основных реформ. Так, в рамках реформы медицины Минфин увеличил на 2018 год расходы на сферу здравоохранения на 11%. Также будет продолжена реализация пилотного проекта по изменению финансирования ведущих клиник Национальной академии медицинских наук, который предусматривает переход от их сметного содержания к оплате услуг по оказанию медицинской помощи. В частности, предлагается расширить перечень услуг, которые будут оплачиваться из государственного бюджета (около 9 тыс. услуг). Кроме того, начиная с 2018 года Минфин предложил перейти от содержания научных учреждений к заказу государством приоритетных для общества научных исследований. На это будет направлено 500 млн гривен.

В рамках реформы образования расходы сводного бюджета финансирование этой сферы в 2018 году увеличиваются на 18%, что больше, чем в 2017 году, почти на 34 млрд грн. В частности, в поддержку проекта «Новая украинская школа» учтены расходы в сумме 1,8 млрд грн, которые будут направлены на улучшение качества среднего образования. Также в 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%, на что учтено дополнительно почти 6,7 млрд грн.

В Госбюджете-2018 год также предусмотрено ресурс на проведение пенсионной реформы. Объем ассигнований, направляемых в Пенсионный фонд, сохранен на уровне 2017 в сумме 141,3 млрд гривен.

Кроме того, в бюджет будущего года Минфин заложил средства на проведение масштабной реформы ГФС. Эти средства пойдут, в частности, на обновление материально-технической базы, повышение заработных план работникам и т.д.