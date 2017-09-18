Сегодня 18 сентября 2017 года, 11:17

Хорошие новости от «Юридической практики»

Налоги в следующем году повышать не будут

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно - увеличения налогов или изменения ставок, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. «Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему», - сказал В.Гройсман.

Изменения для плательщиков единого налога вводить пока не будут, - Минфин

Министерство финансов не планирует изменения для плательщиков единого налога. «Мы не планируем и не планировали отменять «упрощенку». Да, у нас есть постоянная дискуссия о том, что делать с «упрощенкой», чтобы исключить возможность злоупотреблений большими компаниями, но пока мы на стадии обсуждения и никаких планов по отмене упрощенной системы нет», - сообщил министр финансов Александр Данилюк.

В 2018 году «минималка» вырастет до 3723 грн

Министерство финансов констатирует, что в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума - до 1 700 гривен. Доходная часть госбюджета-2018 увеличена на 14% по сравнению с текущим годом.

Продлен срок подачи заявлений на монетизацию субсидий до 1 ноября

КМУ внес изменения в положение о назначении субсидий, которые предусматривают увеличение срока подачи гражданами заявлений на монетизацию сэкономленных субсидий до 1 ноября 2017 года. Такое решение было принято на заседании правительства.

Соцвыплаты переселенцам будут проводиться через все банки

КМУ установил возможность проведения социальных выплат внутренне переселенным лицам через сеть учреждений и устройств всех банков (а не только Ощадбанка) на подконтрольной Украине территории. Принято постановление, которым предусмотрено также повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-комунальных услуг для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп и детей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных.

Украина подписала конвенцию ЕС против торговли человеческими органами

Министр юстиции Павел Петренко в рамках рабочего визита в Страсбург от имени Украины подписал две конвенции Совета Европы - относительно преступлений, связанных с культурными ценностями, и против торговли человеческими органами. Конвенция против торговли человеческими органами криминализирует торговлю органами в случаях, когда речь не идет о торговле людьми. Этот документ дополняет существующую международную правовую базу против торговли людьми (в том числе с целью изъятия органов), которая не покрывает отдельные преступления, связанные с трансплантацией, и исполнителей, таких как хирурги, привлечение которых лежит в основе преступной деятельности.

НБУ решил раскрыть структуру операций с платежными картами украинцев

Национальный банк Украины начнет регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карт. Ожидается, что это даст возможность участникам платежного рынка более детально анализировать тенденции его развития и спрос пользователей, а значит будет способствовать внедрению новых инновационных решений и развитию платежной инфраструктуры. Информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе: переводы с карты на карту; операции в сети Интернет; расчеты в торговой сети; операции в устройствах самообслуживания.

Регуляторная служба проверит работу контролирующих органов

В Государственной регуляторной службе Украины проинформировали, что сейчас формируется план проверок деятельности контролирующих органов на IV квартал, в том числе и на региональном уровне. Поэтому ГРС заинтересована в сотрудничестве с региональными представительствами институтов гражданского общества, которые знают о случаях давления местных властей на бизнес и противоправных действиях должностных лиц. ГРС обратилась к бизнес-среде и активистам предоставить краткую информацию о таких случаях до 20 сентября.

Отменена обязанность учителей заниматься переписью учеников

Учителям больше не нужно будет делать перепись и вести учет детей школьного возраста во внеурочное время. Такое решение было принято во время правительственного заседания. В новом Порядке указано, что ведение учета детей школьного возраста осуществляют районные, районные в городах госадминистрации и городские, поселковые, сельские советы, в том числе ОТГ, их исполнительные органы с привлечением соответствующих территориальных органов Нацполиции и служб по делам детей. Им запрещено привлекать работников учебных заведений к организации и ведению этого учета.

В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России. Предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС «Восточное партнерство» содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.