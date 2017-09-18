Сегодня 18 сентября 2017 года, 11:17

Минюст РФ озвучил Евросуду позицию по делу «Навальный против России»

Министерство юстиции Российской Федерации направил меморандум по делу «Навальный против России» в Европейский суд по правам человека по факту задержания оппозиционера Алексея Навального на митингах в 2012 и 2014 годах. Об этом передает сайт Pravo.ru.

В феврале этого года ЕСПЧ признал, что российская сторона допустила нарушение двух статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: 11 (гарантия свободы собраний и объединений) и 5 (гарантия права на свободу и личную неприкосновенность). За это правительство должно было выплатить политику €63 700 за моральные и материальные убытки, а также за судебные издержки.

Навальный подвергался задержаниям с 2012 года во время массовых собраний. Политику предъявлялись обвинения в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Тогда же Минюст РФ решил обжаловать решение по поводу Алексея Навального. Ведомство полагало, что решение ЕСПЧ было сделано «в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел, без тщательного исследования всех обстоятельств и анализа детальной и мотивированной позиции российских властей».

14 сентября с.г. Минюст РФ направил в Большую Палату ЕСПЧ меморандум российских властей.

«В целом власти Российской Федерации исходят из законности и обоснованности примененных к заявителю мер и санкций, отсутствия каких-либо конвенционных нарушений. Внимание Европейского Суда обращено на необходимость беспристрастной и тщательной оценки фактических обстоятельств дела в соответствии с его прецедентной практикой и с учетом всех представленных сторонами доказательств и аргументов», – сообщает пресс-служба ведомства.