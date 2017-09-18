Сегодня 18 сентября 2017 года, 11:16

ГПУ: сообщено о подозрении бывшему менеджеру «Укргазбанка» в нанесении убытков на 155 млн гривен

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» по факту служебного подлога и служебной халатности, что повлекло ущерб на сумму более 155 млн гривен.

Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.

Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.

Бывшему заместителю председателю правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 367 и частью 1 статьи 366 УК Украины (служебная халатность и служебный подлог).

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.