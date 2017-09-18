Директор детского лагеря в Одессе, где случилось возгорание, задержан

Полиция открыла уголовное производство из-за возгорания корпуса детского лагеря «Виктория» в Одессе. Тогда погибли трое детей и двое были госпитализированы. Ведется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 УК «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины. В то же время, мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций», – сообщается на сайте МВД.
Позже стало известно, что в порядке статьи 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.
Напомним, что 15 сентября в 23.34 в в Киевском районе г.Одессы по ул. Дача Ковалевского произошел крупный пожар на территории детского лагеря отдыха «Виктория». Возгорание возникло в одном из деревянных жилых корпусов. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
Администрация заведения провела эвакуацию детей до прибытия чрезвычайников. Поэтому специалисты ДСНС сразу организовали тушение пожара, в 3.00 им удалось ликвидировать возгорание на площади 560 кв. м. пожарные не допустили переноса открытого огня на соседние жилые корпуса, сообщается на сайте Министерства.
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