Объявлен набор присяжных в столичный райсуд

В Днепровском районном суде г. Киева не хватает присяжных. Как отмечают Днепровской районной в городе Киеве администрации, остро стоит вопрос невозможности рассмотрения гражданских дел особого производства, для которых законом предусмотрено создание коллегии в составе одного судьи и двух присяжных заседателей, а также уголовных производств.
Присяжному за время исполнения им обязанностей в суде выплачивается денежное вознаграждение, рассчитанная исходя из должностного оклада судьи местного суда (32 000 грн) с учетом фактически отработанного времени.
Фактически отработанному времени относится:
1) ознакомление присяжного с материалами судебного дела, в котором он участвует как присяжный;
2) участие присяжного в судебном заседании;
3) пребывания присяжного в совещательной комнате;
4) время ожидания присяжным начала судебного заседания, которое определено в процессуальном документе, в случае смещения графика заседаний в суде (с момента, определенного в процессуальном документе, до фактического начала судебного заседания).
Базовой единицей для начисления вознаграждения присяжному является количество отработанных часов. В случае, если присяжным для выполнения обязанностей потрачено меньше часа, это время засчитывается как 1:00.
Вопрос выплаты вознаграждения присяжному регулируется Порядком выплаты вознаграждения и возмещения расходов, выплаты суточных присяжному за время исполнения им обязанностей в суде, утвержденного Приказом Государственной судебной администрации Украины от 05.10.2016 № 198 с изменениями, внесенными Приказом ГСА Украины № 195 от 22.02.2017 года.
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