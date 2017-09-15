Сегодня 15 сентября 2017 года, 18:04

За полгода Польша выдала украинским работникам 95 тысяч виз

За первое полугодие 2017 года в Польше на основании приглашений от работодателей украинцам было выдано почти 95 тысяч национальных виз. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое подготовил польский центробанк совместно с Варшавским университетом.

Его выводы были представлены на экономическом форуме в Крынице-Здруй, "Европейская правда" получила копию исследования.

По состоянию на 2016 год, учитывая количество полученных "карт побыту" и национальных виз, количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, можно оценить на уровне 770 тысяч человек.

«А это значит, что в течение трех последних лет количество таких работников выросло почти в четыре раза. Есть все основания говорить, что такая динамика сохранится и в этом году», - говорится в исследовании.

Так, в прошлом году на основании приглашений от работодателей украинцы получили 127 тысяч виз, а уже за первое полугодие 2017 – 94 800.