Сегодня 15 сентября 2017 года, 18:04

С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция

К компетенции Департамента патрульной полиции перейдет функция предоставления хозяйственных и административных услуг в сфере безопасности движения на дорогах Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Отныне к компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых на это документов.

Кроме того, патрульная полиция будет предоставлять услуги по разработке и выдаче в установленном порядке разрешений и согласованию маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов. Контроль за такими перевозками в областных центрах будут осуществлять патрули в городах, а во время межрегиональных перевозок - Департамент патрульной полиции.