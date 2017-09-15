Сегодня 15 сентября 2017 года, 18:04

ЕС предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на пять лет, до 2022 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в ходе встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем.

«Эта помощь будет постоянно дополняться. То есть, речь идет не о разовой помощи, а о длительной поддержке как технической, так и финансовой со стороны Европейского Союза», - подчеркнул Геннадий Зубко.

ЕС уже подтвердил готовность предоставить Фонду энергоэффективности 100 млн евро, что даст возможность наполнить Фонд и начать финансирование конкретных проектов по энергоэффективности.