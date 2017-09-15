Сегодня 15 сентября 2017 года, 18:04

Регуляторная служба проверит работу контролирующих органов

Государственная регуляторная служба Украины наделена полномочиями осуществлять контрольные мероприятия за деятельностью контролирующих органов, в том числе и на региональном уровне, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как напоминают в ГРС, Служба имеет право проводить плановые и внеплановые проверки «на предмет соблюдения органами лицензирования, разрешительными органами и другими органами государственного надзора (контроля) законодательства, соответственно, в сфере лицензирования, разрешительной системы, государственного надзора (контроля)».

В ведомстве проинформировали, что сейчас формируется план проверок на IV квартал, поэтому «Служба заинтересована в сотрудничестве с региональными представительствами институтов гражданского общества».

«Именно они, как никто, знают о случаях давления местных властей на бизнес и противоправные действия должностных лиц», — подчеркивается в релизе.

ГРС также обратилась к бизнес-среде и активистам предоставить краткую информацию о таких случаях до 20 сентября 2017 года.

«Желательно, чтобы такие сообщения содержали информацию об органе власти, должностных лиц и суть нарушений», — добавляют в Службе, отмечая, что ожидают письменных сигналов от предпринимателей, региональных объединений бизнеса «о нарушениях и недостатках в исполнении должностными лицами их полномочий в части проверок бизнеса по мере их обнаружения».

Ранее сообщалось, что при ГРС планировали сформировать совещательный коллегиальный орган — Совет по вопросам государственного надзора и контроля для содействия в борьбе с незаконными проверками бизнеса.