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Украина готова передать в Совет ЕС статью о языке нового закона «Об образовании»

15 сентября 2017 года Источник:Українські Новини

Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу статью о языке образования новой редакции закона «Об образовании». Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на брифинге по результатам встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных на Украине.

«Мы готовы в Совет Европы предоставить данную статью на експертизу», - сказала она.

Это предложение было высказано представителем Совета Европы, и Украина, как только документ поступит из Верховного Совета, готова направить обращение для начала экспертизы.

При том Л.Гриневич добавила, что Украина и главы дипломатических миссий договорились о плане имплементации языковых норм новой редакции закона «Об образовании».

«Договорились о сотрудничестве по плану имплементации статьи о языке образования», - отметила она.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила также, что надеется на подписание Президентом Петром Порошенко новой редакции закона «Об образовании».

В частности, она отметила, что после того, как в Верховном Совете пройдут все юридические процедуры, закон должен быть направлен Президенту, а тот в свою очередь должен подписать документ.

Л.Гриневич подчеркнула, что экспертиза языковой нормы в Совете Европы не должна влиять на подписание закона, так как она может занять значительное время.

Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка. В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Отметим, 5 сентября Верховный Совет приняла новую редакцию закона «Об образовании».

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