Сегодня 15 сентября 2017 года, 16:34

«Укрзализныця» подписала контракты на поставку дизтоплива

ПАО «Укрзализныця» (УЗ) подписала контракты с тремя компаниями на поставку дизельного топлива.

«Это компании-победительницы торгов по переговорной процедуре», — говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» заключил договоры на поставку дизельного топлива для нужд региональных филиалов общества общим объемом 60 тыс. тонн. «Договоры подписаны с компаниями «Анвитрейд», «Трейд Коммодити» и «Элемент Нефть». Они были признаны победителями по результатам проведенных 7 сентября 2017 торгов по переговорной процедуре с участием правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее и. о. предправления УЗ Евгений Кравцов уточнял, что эти договора введены в систему ProZorro.

Согласно договорам, ООО «Трейд Коммодити» поставит «Укрзализныце» 30 тыс. тонн дизельного топлива, ООО «Анвитрейд» — 20 тыс. тонн и ООО «Элемент Нафта» — 10 тыс. тонн.

Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» формирует заказ на отгрузку дизтоплива в региональные филиалы.

«Кроме этого, «Укрзализныця» принимает меры для обеспечения запасов дизельного топлива для нужд отрасли. Сейчас объявлены тендеры на приобретение 150 тыс. тонн ДТ (15 торгов по 10 тыс. тонн), раскрытие тендерных предложений состоится в конце сентября 2017 года», — уточняют в компании.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» была вынуждена начать закупку по переговорной процедуре, так как из-за отсутствия запасов дизельного топлива возник риск остановки движения на железной дороге.