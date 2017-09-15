Сегодня 15 сентября 2017 года, 16:34

НБУ решил раскрыть структуру операций с платежными картами украинцев

Национальный банк Украины решил начать регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

«Расширение объема сведений относительно операций с платежными картами в Украине даст возможность участникам платежного рынка более детально анализировать тенденции его развития и спрос пользователей. В свою очередь, это будет способствовать внедрению новых инновационных решений и развитию платежной инфраструктуры для более качественного удовлетворения потребностей потребителей в сфере безналичных расчетов», – прокомментировала и. о. директора Департамента платежных систем и инновационного Национального банка Украины Ольга Васильева.

Отмечается, что информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе:

• переводы с карты на карту;

• операции в сети Интернет;

• расчеты в торговой сети;

• операции в устройствах самообслуживания.