НБУ решил раскрыть структуру операций с платежными картами украинцев

Национальный банк Украины решил начать регулярное обнародование информации о распределении объемов и количества безналичных операций с использованием платежных карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
«Расширение объема сведений относительно операций с платежными картами в Украине даст возможность участникам платежного рынка более детально анализировать тенденции его развития и спрос пользователей. В свою очередь, это будет способствовать внедрению новых инновационных решений и развитию платежной инфраструктуры для более качественного удовлетворения потребностей потребителей в сфере безналичных расчетов», – прокомментировала и. о. директора Департамента платежных систем и инновационного Национального банка Украины Ольга Васильева.
Отмечается, что информация будет предоставляться по типам безналичных операций в таком разрезе:
• переводы с карты на карту;
• операции в сети Интернет;
• расчеты в торговой сети;
• операции в устройствах самообслуживания.
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