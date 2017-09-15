Сегодня 15 сентября 2017 года, 16:34

На форуме ААУ обсудили актуальные вопросы профессионализма и репутации адвоката

Судьи и адвокаты постоянно находятся в конфронтации, но публичные претензии чаще можно услышать со стороны адвокатов, поскольку судейское сообщество более закрыто, отметил судья-спикер Окружного административного суда г. Киева Богдан Санин во время своего выступления на форуме Ассоциации адвокатов Украины «Формула успеха: стандарты адвокатской деятельности», который проходит сегодня в Киеве. Но что же не нравится судьям в адвокатах и чего они ожидают? По словам г-на Санина, прежде всего судьям хочется видеть адвокатский профессионализм, самым главным проявлениям которого будет то, что дело вообще не доходит до суда.

Богдан Санин рассказал, что на стадии досудебного расследования профессионализм адвоката проявляется в активном использовании адвокатских запросов для получения документов для подачи иска, в качественном составлении иска, качественной подготовке к судебному процессу (предоставление всех документов к иску). Во время судебного заседания маркерами профессионализма адвоката будут: предоставление четких объяснений, заявление обоснованных ходатайств, умение дистанцироваться от предыдущих конфликтных ситуаций, предоставление обоснованных жалоб в ВСП. Обратил внимание г-н Санин и на стиль одежды адвокатов, посоветовав одеваться сдержанно и не вызывающе. «Если мы друг друга критикуем, от этого страдаем и мы, и вы», - отметил Богдан Санин, призывая адвокатов быть толерантными к суду, оставляя обиды вне зала судебных заседаний.

Репутация – ценность для юриста, и как ее наработать и сохранить в современном мире, рассказала эксперт по вопросам коммуникаций Ирина Лянна. В частности, возможность улучшить репутацию – стать лидером мнений и эскпертом путем сотрудничества с прессой. При обсуждении данной темы с участниками форума оказалось, что не многие адвокаты контактируют со СМИ, и объясняют это, прежде всего, наличием адвокатской тайны и опасениями нанести вред клиенту, рассказывая о каком-то деле. Г-жа Лянна все же советует адвокатам работать с прессой: поддерживать контакт с несколькими журналистами, которым периодически сообщать новости; мониторить информповоды, писать по ним комментарии и делать такую рассылку по СМИ; как вариант – завести собственный и активно наполнять его качественными текстами.

О возможностях рекламирования юридических услуг сквозь призму адвокатской этики рассказал Александр Липский, руководитель маркетингового агентства Lipsky Marketing Group. По словам эксперта, адвокату в 2017 году неэтично: не выступать на отраслевых мероприятиях; не иметь сайта-визитки; не иметь профиля в Фейсбук и ЛинкедИн; имея свободное время, ничего не писать, нигде не публиковаться и не вести блог; не перезванивать клиентам и не отвечать на письма более суток; хватать вирусы на Фейсбуке; не делать резервные копии с серверов и рабочих станций; не сканировать документы; не шифровать информацию на рабочих ноутбуках, смартфонах и т.п.; не оборудовать свой офис хорошей системой видеонаблюдения; не понимать, что публичный вай-фай и сообщения месенджеров могут быть перехвачены и прочитаны не только вами и адресатом; не иметь заранее подготовленного плана действий на случай обыска офиса; не подписывать договор с клиентом; публично освещать ход дела без согласия клиента; использовать в рекомендациях логотипы компаний-клиентов без их согласия; инициировать дискуссии в соцсетях на гендерные, языковые и политические темы.