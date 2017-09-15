Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Польша планирует ввести налог на сезонных работников

15 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Проект закона, который вводит фиксированный налог на найм сезонных работников в Польше, будет принят до конца этого года правительством страны. Об этом рассказал председатель Постоянного комитета Совета министров Польши Генрик Ковальчик.

Как пояснил чиновник, цель налогообложения состоит в том, чтобы особенно фермеры могли на законных основаниях нанимать сезонных сотрудников, выплачивая небольшой налог.

Размер налога должен составлять около 300 злотых в месяц (83 долл. США).

По словам Г.Ковальчика, новые правила должны начать действовать в следующем летнем сезоне. Он надеется, что правительство одобрит законопроект до конца этого года.

«Это такая простая система с фиксированной ставкой, которая также будет защищать наемных работников - в случае несчастного случая с сотрудником и т.д.», - отметил Г.Ковальчик.

По его словам, решается проблема регистрации работников из-за рубежа, «что важно для государственной безопасности».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом