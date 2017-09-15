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Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

Польша планирует ввести налог на сезонных работников

Проект закона, который вводит фиксированный налог на найм сезонных работников в Польше, будет принят до конца этого года правительством страны. Об этом рассказал председатель Постоянного комитета Совета министров Польши Генрик Ковальчик.

Как пояснил чиновник, цель налогообложения состоит в том, чтобы особенно фермеры могли на законных основаниях нанимать сезонных сотрудников, выплачивая небольшой налог.

Размер налога должен составлять около 300 злотых в месяц (83 долл. США).

По словам Г.Ковальчика, новые правила должны начать действовать в следующем летнем сезоне. Он надеется, что правительство одобрит законопроект до конца этого года.

«Это такая простая система с фиксированной ставкой, которая также будет защищать наемных работников - в случае несчастного случая с сотрудником и т.д.», - отметил Г.Ковальчик.

По его словам, решается проблема регистрации работников из-за рубежа, «что важно для государственной безопасности».