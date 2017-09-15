Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Банкам разрешили привлекать агентов для сбора информации о своих заемщиках

15 сентября 2017 года Источник:УНИАН

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Согласно сообщению на сайте регулятора, новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

«Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование, не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования на Украине», - цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.

При этом, во избежание диссонанса в работе агентов, Нацбанк прописал единый унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. Речь идет о порядке хранения агентами, передачи ими информации или документов об идентификации и верификации физических лиц - клиентов банка, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом; о порядке осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации физлиц - клиентов банка. А также об организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня подготовки в вопросах предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации физлиц - клиентов банка. Согласно новым требованиям НБУ, коммерческий банк сможет выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц. Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских физлиц - клиентов банка возлагается на сам банк.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом