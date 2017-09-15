Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

Банкам разрешили привлекать агентов для сбора информации о своих заемщиках

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Согласно сообщению на сайте регулятора, новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

«Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование, не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования на Украине», - цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.

При этом, во избежание диссонанса в работе агентов, Нацбанк прописал единый унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. Речь идет о порядке хранения агентами, передачи ими информации или документов об идентификации и верификации физических лиц - клиентов банка, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом; о порядке осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации физлиц - клиентов банка. А также об организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня подготовки в вопросах предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации физлиц - клиентов банка. Согласно новым требованиям НБУ, коммерческий банк сможет выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц. Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских физлиц - клиентов банка возлагается на сам банк.