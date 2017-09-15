Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

МВФ рассчитывает на сохранение Украиной методики расчета цен на газ

Международный валютный фонд рассчитывает, что украинские власти создадут антикоррупционный суд и сохранят методику расчета цены на газ. Об этом рассказал первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон.

«Решение деполитизировать этот процесс путем применения автоматической формулы имеет решающее значение, и мы ожидаем, что правительство будет придерживаться этого обязательства. Одним из основных достижений этой программы реформ стало введение автоматического повышения тарифов на газ в соответствии с рыночными изменениями», – сказал Д.Липтон.

Он считает важным, чтобы цены на газ определялись рыночными механизмами.

«Цены на газ на Украине очень низки по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина хочет мечтать об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ отражают развитие событий на рынке», – отметил замдиректора.

Д.Липтон также призвал украинское правительство провести антикоррупционную реформу.

«Борьба с коррупцией требует очень комплексного подхода, чего не может сделать одна-единственная организация. Нужны сильное обвинение, правильные судьи, исполнение судебных решений. Это непростой процесс. Создание НАБУ было важным достижением. Мы, безусловно, согласны, что создание антикоррупционного суда является важным следующим шагом. Мы призываем правительство сделать этот шаг», – отметил первый замдиректора МВФ.