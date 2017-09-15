Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 сентября 2017 года, 15:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

МВФ рассчитывает на сохранение Украиной методики расчета цен на газ

15 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Международный валютный фонд рассчитывает, что украинские власти создадут антикоррупционный суд и сохранят методику расчета цены на газ. Об этом рассказал первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон.

«Решение деполитизировать этот процесс путем применения автоматической формулы имеет решающее значение, и мы ожидаем, что правительство будет придерживаться этого обязательства. Одним из основных достижений этой программы реформ стало введение автоматического повышения тарифов на газ в соответствии с рыночными изменениями», – сказал Д.Липтон.

Он считает важным, чтобы цены на газ определялись рыночными механизмами.

«Цены на газ на Украине очень низки по сравнению с соседями. И, наконец, если Украина хочет мечтать об энергетической независимости, она должна инвестировать в инфраструктуру, что возможно лишь при условии, когда цены на газ отражают развитие событий на рынке», – отметил замдиректора.

Д.Липтон также призвал украинское правительство провести антикоррупционную реформу.

«Борьба с коррупцией требует очень комплексного подхода, чего не может сделать одна-единственная организация. Нужны сильное обвинение, правильные судьи, исполнение судебных решений. Это непростой процесс. Создание НАБУ было важным достижением. Мы, безусловно, согласны, что создание антикоррупционного суда является важным следующим шагом. Мы призываем правительство сделать этот шаг», – отметил первый замдиректора МВФ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом