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В Минсоцполитики обратили внимание на различия между трудовым и гражданско-правовым договорами

15 сентября 2017 года Источник:Динай

Министерство социальной политики обращает внимание, что в отдельных случаях выполнения работы возможно не только при трудоустройстве работника по трудовому договору (далее - ТД), но и по заключенному гражданско-правовому договору (далее - ГПД).

В отличие от работы по ТД, когда на работника распространяется законодательство о труде со всеми гарантиями и когда он должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение определенной работы по ГПД осуществляется ее исполнителем на собственный риск и с самостоятельной организацией труда.

Кроме этого, министерство подчеркивает необходимость заключения с лицом ТД, если выполнение им работы по ГПД будет иметь характерные признаки, присущие трудовым отношениям, такие как:

- систематическая выплата заработной платы;

- подчинение внутреннему трудовому распорядку;

- выполнение работы по профессии (должности), определенной Национальным классификатором ДК 003: 2010 «Классификатор профессий» (утвержден приказом Госпотребстандарта N 327 от 28.07.2010 года) и др.

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