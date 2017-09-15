Сегодня 15 сентября 2017 года, 13:33

«Формула успеха»: на форуме обсуждают стандарты адвокатской деятельности и тенденции рынка юридических услуг

В Киеве сегодня проходит форум Ассоциации адвокатов Украины (ААУ) «Формула успеха: стандарты адвокатской деятельности», посвященный вопросам организации и стандартов адвокатской деятельности, тенденциям развития юридических услуг, адвокатской этике, партнерству и финансам в адвокатской практике, защите прав адвокатов, развитию адвокатуры на Украине. Открывая форум, с приветственной речью выступили партнер АО Dmitrieva & Partners Ольга Дмитриева и Олег Рачук, президент ААУ, управляющий партнер OLEH RACHUK LAW FIRM.

«Стандарты адвокатской деятельности - это та грань, которую адвокат не может перейти», - отметила Зоя Ярош, управляющий партнер «Маршаллер и партнеры» тенденции развития юридического бизнеса, добавив, что адвокат «всегда должен подниматься над этими стандатами, развиваться». О тенденциях развития юридических услуг рассказал Олег Мальский, партнер ЮФ ETERNA LAW. По мнению г-на Мальского, сейчас юридический рынок, как и другой бизнес, находится в посткоматозном состоянии, появляется все больше работы. При этом наблюдается «грызня у водопоя» - желание большой четверки занять нишу юридических услуг, хотя, по словам г-на Мальского, у них это не получится, ведь юруслуги имеет свои особенности, особенно если говорить об адвокатах, поэтому «воды хватит на всех». «Кто эти люди?» - спрашивает Олег Мальский, подразумевая новое поколение юристов, отмечая, что с молодежью тяжело работать, «они другие», но подстраиваться все же необходимо. Элементами стандарта адвокатской деятельности г-н Мальский назвал цену, качество и статус. К сожалению, люди сейчас воспринимают адвоката не как защитника, а как «решалу», и нужно работать над повышением уважения к профессии адвоката, как извне, так и между самими коллегами.

Как юристу автоматизировать рабочий процесс, рассказал Дмитрий Гадомский, CEO Axon Partners. Инструменты меняются, и нужно идти в ногу со временем, считает г-н Гадомский, приводя в пример свой личный опыт (например, общение в клиентами происходит в основном в месенджерах, документация хранится в электронном виде, а не бумажном, и т.п.). В будущем работу юриста Дмитрий Гадомский видит на комплексной онлайн-платформе, где можно будет как найти клиента, так и предоставить ему услуги, также предполагается рейтингование, оплата услуг и т.д. Такая платформа, впрочем, вовсе не фантастика, отметил г-н Гадомский, ведь подобный ресурс уже работает в России – Правовед.рф, и эту платформу можно назвать самой крупной «юридической компанией» России: зарегистрировано там около 20 тысяч юристов, постоянно работают 600. Также не стоит забывать о разработке ботов, но для успешного их функционирования в нашей стране нужны открытые данные, отметил эксперт.

Екатерина Гупало, адвокат, партнер АО Arzinger, рассказала о ряде позитивных моментов в работе, которые украинские юристы могут позаимствовать у зарубежных коллег. В частности, это наличие весьма узкой специализации каждого юриста, наличие большого количества партнеров для лучшей работы и контроля (оптимальная формула – 1 партнер на 3-4 юриста), поиск баланса между работой и личной жизнью (за рубежом больше свободного времени, выходных и отпусков), автоматизация базы клиентов (например, автоматические рассылки клиентам по определенным критериям, а не массовый спам). Еще один интересный аспект из зарубежной практики – равные возможности для построения карьеры в юркомпании как для юристов-«продажников», так и для других профессионалов, в то время как у нас партнеры ориентируются на повышение продаж, поэтому юрист без наличия таких талантов имеет шанс стать максимум старшим юристом.

Кроме того, на форуме был презентован новый Комитет ААУ по корпоративному праву, о перспективах деятельности которого рассказала председатель комитета, руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group Елена Перцова и зампредседателя Сергей Бенедисюк.

Адвокат-медиатор Луиза Романадзе провела квест «Адвокат- медиатор против адвоката без навыков медиатора», продемонстрировав участникам форума преимущества медиации. Также состоялся мастер-класс «Психология лжи, или Как распознать обман?» - тестирование на полиграфе продемонстировал эксперт-полиграфолог Дмитрий Овчинников.