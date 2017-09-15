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Сегодня 15 сентября 2017 года, 13:33

Украина завершит первое размещение еврооблигаций на следующей неделе

Украина завершит первое после длительного перерыва размещения еврооблигаций на международном рынке на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сославшись на недавние встречи с бизнесом, Порошенко заявил, что в следующем году ожидается рост инвестиций в Украину на 30%.

Напомним, Министерство финансов 7 сентября на Ирландской фондовой биржи (ISE) объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд евро за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,82 млрд евро, еврооблигаций-2020 —1,78 млрд евро.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году — 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты. Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций.