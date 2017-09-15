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Украина завершит первое размещение еврооблигаций на следующей неделе

15 сентября 2017 года Источник:ДЕЛО

Украина завершит первое после длительного перерыва размещения еврооблигаций на международном рынке на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сославшись на недавние встречи с бизнесом, Порошенко заявил, что в следующем году ожидается рост инвестиций в Украину на 30%.

Напомним, Министерство финансов 7 сентября на Ирландской фондовой биржи (ISE) объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд евро за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,82 млрд евро, еврооблигаций-2020 —1,78 млрд евро.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году — 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты. Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций.

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