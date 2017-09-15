В ГПУ анонсировали передачу парламенту представлений на народных депутатов и министров

Осенью Верховный Совет получит от Генпрокуратуры новые представления на народных депутатов, а также министров и других высокопоставленных лиц. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
«Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений», - подчеркнул он.
По словам Н.Холодницького, количество представлений будет зависеть от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения.
Из 6 представлений в отношении народных депутатов, которые перед этим вносила в парламент ГПУ, было поддержано 4 (в отношении Михаила Добкина, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова).
При этом за М.Добкина внесено 150 млн залога, Розенблат носит электронный браслет, а Полякова зато суд признал потерпевшим по делу о провокации подкупа со стороны сотрудников НАБУ.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: