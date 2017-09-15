Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 сентября 2017 года, 13:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ГПУ анонсировали передачу парламенту представлений на народных депутатов и министров

15 сентября 2017 года Источник:День

Осенью Верховный Совет получит от Генпрокуратуры новые представления на народных депутатов, а также министров и других высокопоставленных лиц. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений», - подчеркнул он.

По словам Н.Холодницького, количество представлений будет зависеть от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения.

Из 6 представлений в отношении народных депутатов, которые перед этим вносила в парламент ГПУ, было поддержано 4 (в отношении Михаила Добкина, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова).

При этом за М.Добкина внесено 150 млн залога, Розенблат носит электронный браслет, а Полякова зато суд признал потерпевшим по делу о провокации подкупа со стороны сотрудников НАБУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом