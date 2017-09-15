Сегодня 15 сентября 2017 года, 13:33

В ГПУ анонсировали передачу парламенту представлений на народных депутатов и министров

Осенью Верховный Совет получит от Генпрокуратуры новые представления на народных депутатов, а также министров и других высокопоставленных лиц. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Возможно, на подозрение будут готовиться определенные народные депутаты. Не только народные депутаты, но и представители высших органов исполнительной власти, министерств, ведомств госучреждений», - подчеркнул он.

По словам Н.Холодницького, количество представлений будет зависеть от качества и скорости следствия, качества собранной доказательной базы и готовности прокуроров объявлять, сообщать и согласовывать подозрения.

Из 6 представлений в отношении народных депутатов, которые перед этим вносила в парламент ГПУ, было поддержано 4 (в отношении Михаила Добкина, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова).

При этом за М.Добкина внесено 150 млн залога, Розенблат носит электронный браслет, а Полякова зато суд признал потерпевшим по делу о провокации подкупа со стороны сотрудников НАБУ.