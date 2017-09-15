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Минэнергоугля планирует создать проектный офис для имплементации закона о рынке электроэнергии

15 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало концепцию создания проектного офиса, который будет проводить экспертную оценку нормативно-правовых актов для внедрения закона о рынке электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Могу сказать, что министерство уже выработало план - это создание проектного офиса. Мы разработали его концепцию и уже передали вице-премьеру на рассмотрение, и я думаю, нашли финансирование под этот проектный офис и, думаю, в ближайшее время координационный центр рассмотрит и примет решение. Основной функцией проектного офиса должна быть экспертная оценка проектов нормативно-правовых актов и их согласования между собой, организация законодательства, внесение предложений координационного центра, организационные мероприятия и техническое обеспечение новой модели рынка электрической энергии», - сказал И.Насалик.

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