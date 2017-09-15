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Президент предлагает создать антикоррупционную палату, а не отдельный суд

15 сентября 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко окончательно сделал выбор в пользу создания антикоррупционной судебной палаты, а не отдельного антикоррупционного суда. Об этом он сказал на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Президент заявил, что в странах, которые успешны в плане борьбы с коррупцией, антикоррупционных судов не существует.

«Он есть в Кении, в Уганде, кажется, в Малайзии и в Хорватии. Но я говорил с их премьер-министром Пленковичем - они не очень довольны антикоррупционным судом», - сказал он.

По его мнению, для Украины более важно не название антикоррупционного судебного органа, а его независимость.

«Я надеюсь, что мы сможем создать антикоррупционную палату в следующем месяце, а потом если появится антикоррупционный суд - в 2019-м или 2020-м году – пожалуйста», - сказал он.

Напомним, что 7 сентября, выступая в Верховном Совете, президент заявил о необходимости «судебного органа» по борьбе с коррупцией.

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