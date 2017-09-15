В Польше открыли еще одно консульство Украины

Вчера, 14 сентября, в польском Ополе открыли почетное консульство Украины. Об этом сообщил украинский посол в Польше Андрей Дещица в Twitter.
«На карте Польши с сегодняшнего дня еще одно консульское учреждение Украины - почетное консульство Украины в г.Ополе (вул.Краковская, 9). Успехов!», - написал А.Дещица.
Почетным консулом стала Ирина Пордзик.
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