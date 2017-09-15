Сегодня 15 сентября 2017 года, 12:02

В Госпогранслужбе предложили ужесточить наказание за незаконное пересечение границы

Государственная пограничная служба инициирует изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях с целью ужесточить наказание за незаконное пересечение государственных границ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На сегодняшний день за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или пограничника, а также нарушение иностранцами правил пребывания в Украине определена ответственность в виде незначительного штрафа – максимальный размер 850 грн.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что подобное наказание не является препятствием и не останавливает иностранца-правонарушителя от противоправных действий.

При этом отсутствие взыскания в виде административного ареста за незаконное пересечение госграницы группой лиц побуждает организаторов незаконной переправки осуществлять именно групповую переправку нелегальных мигрантов.

В связи с этим ГПСУ инициирует приближение ответственности за ряд правонарушений к санкциям за совершение коррупционных правонарушений, поскольку нарушения в сфере противодействия нелегальной миграции несут угрозу международному правопорядку.

Также Госпогранслужба инициирует ответственность и за ряд других правонарушений, среди которых намерение въехать в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которым уполномоченные органы запретили въезд в страну, а также привлечение к ответственности за незаконные пересечения линии соприкосновения в районе проведения АТО.