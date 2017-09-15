Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 сентября 2017 года, 12:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Госпогранслужбе предложили ужесточить наказание за незаконное пересечение границы

15 сентября 2017 года Источник:Обозреватель

Государственная пограничная служба инициирует изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях с целью ужесточить наказание за незаконное пересечение государственных границ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На сегодняшний день за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или пограничника, а также нарушение иностранцами правил пребывания в Украине определена ответственность в виде незначительного штрафа – максимальный размер 850 грн.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что подобное наказание не является препятствием и не останавливает иностранца-правонарушителя от противоправных действий.

При этом отсутствие взыскания в виде административного ареста за незаконное пересечение госграницы группой лиц побуждает организаторов незаконной переправки осуществлять именно групповую переправку нелегальных мигрантов.

В связи с этим ГПСУ инициирует приближение ответственности за ряд правонарушений к санкциям за совершение коррупционных правонарушений, поскольку нарушения в сфере противодействия нелегальной миграции несут угрозу международному правопорядку.

Также Госпогранслужба инициирует ответственность и за ряд других правонарушений, среди которых намерение въехать в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которым уполномоченные органы запретили въезд в страну, а также привлечение к ответственности за незаконные пересечения линии соприкосновения в районе проведения АТО.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом