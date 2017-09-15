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Собственные доходы местных бюджетов выросли на 86% - премьер-министр

15 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Собственные доходы местных бюджетов объединенных территориальных общин (ОТО) на Украине в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 85,5% – до 5,5 миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“За восемь месяцев текущего года собственные доходы местных бюджетов 366 ОТО выросли на 85,5% и составили 5,5 миллиарда гривен. Это – колоссальный ресурс, которого никогда раньше не было у местных бюджетов. Такой рост свидетельствует об одном – мы движемся верным путем” , – написал он. По словам Гройсмана, доходы местных бюджетов, начиная с 2014 года, выросли на 100 млрд гривен. “15 сентября мы внесем в парламент проект бюджета на 2018 год. В нем будут сохранены основные приоритеты, в том числе, продолжение децентрализации – одной из самых успешных реформ на Украине”, – написал он.

Ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, при этом органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана. Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом – до 144 миллиардов гривен.

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