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ФГВФЛ будет продавать активы банков-банкротов с использованием модели голландских аукционов

15 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Фонд гарантирования вкладов физических (ФГВФЛ) ввел пилотный проект по реализации активов ликвидируемых банков с использованием модели голландских аукционов.

Как сообщается на сайте ФГВФЛ, суть проекта заключается в том, что в течение одного дня будет происходить автоматическое пошаговое снижение цены лота до того момента, пока первый из покупателей не нажмет кнопку “купить”. Для максимизации цены продажи Фонд, в частности, предусмотрел этап подачи закрытых ценовых предложений.

“Внедрение новой модели торгов по принципам голландского аукциона – следующий этап эволюции подходов к реализации активов Фондом гарантирования. Мы уже обеспечиваем максимальное раскрытие информации об активах, разработали и запустили понятную и транспарентную систему “ProZorro.Продажи”, начальная цена устанавливается на уровне балансовой стоимости. Новый пилотный проект, сохраняя все наши наработки, должен помочь нам оптимизировать процесс реализации активов”, – цитирует пресс-служба ФГВФЛ заместителя директора-распорядителя Фонда Светлану Рекрут.

По условиям пилотного проекта, аукционы и в дальнейшем будут происходить исключительно в системе “ProZorro.Продажи”. Отличие от текущей модели – автоматическое пошаговое снижение цены от начальной к цене продажи будет происходить в течение одного дня. За день торгов цена может снизиться со 100% до 20% номинала.

Среди ключевых изменений – отмена ограничения по количеству участников торгов. Даже при условии, что участие в аукционе примет один покупатель, который сделает ставку, торги будут считаться состоявшимися. Еще одна важная новация – зарегистрироваться на торги можно даже в день проведения аукциона.

Согласно сообщению, новую модель аукциона планируется использовать как для индивидуальной продажи активов, так и для реализации пулов активов. Первые лоты планируется выставить на продажу уже в конце сентября текущего года.

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