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Суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения А.Лавриновичу на 15 сентября

15 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Печерский районный суд г.Киева отложил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича на 15 сентября 10:00 в связи с неявкой адвоката.

«По делу объявить перерыв до завтра до 10:00», - заявила следственная судья.

Стоит отметить, в начале заседания следственная судья Алеся Батрин сообщила, что от адвоката А.Лавриновича поступило заявление о том, что он не может участвовать в деле и просит перенести судебное заседание на другую дату.

Также суд постановил в случае неявки адвоката Евгения Сладко на следующее заседание предоставить А.Лавриновичу государственного адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.

Напомним, в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины вручили бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу сообщено о подозрении по ч.1 ст.109 УК Украины, которая предусматривает избрание меры пресечения только в виде содержания под стражей.

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