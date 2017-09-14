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Сегодня 14 сентября 2017 года, 19:21

МВФ пересмотрит программы сотрудничества с Украиной при выполнении ряда условий

Международный валютный фонд прогнозирует пересмотр программы сотрудничества с Украиной при выполнении условий сотрудничества. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс.

«Пересмотр (программы сотрудничества с Украиной) возможен, если будут выполнены условия», - сказал он.

Дж.Райс уточнил, что Украине необходимо продолжать реформы, уделить внимание приватизации и борьбе с коррупцией.

«Мы ожидаем возвращение миссии в Украину в ближайшее время (во 2-й половине сентября)», - добавил Дж.Райс.

Он подчеркнул, что для Украины на данный момент продолжение сотрудничества с фондом является крайне важным.