НБУ принял решение относительно учетной ставки

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%. Об этом говорится в сообщении НБУ.
По мнению Нацбанка, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.
НБУ напоминает, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.
Вместе с тем в месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,1%.
По мнению НБУ, инфляционное давление оставалось умеренным. Этому способствовало дальнейшее сокращение инфляционных ожиданий. Другим сдерживающим фактором для инфляции было состояние валютного рынка.
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