Сегодня 14 сентября 2017 года, 17:51

Подготовка к V форуму продвижения уже началась

Сегодня в галерее «Высоцкий на Воздвиженке» состоялась первая встреча пиарщиков и маркетологов юридического бизнеса с организаторами V Международного форума продвижения юридических услуг (PLS).

В ходе неформального общения был предложен проект программы Форума PLS-2017. Без изменений остается продолжительность форума – два дня (5-6 декабря 2017 года, в киевском отеле Premier Palace). По словам Рустама Колесника, генерального директора издательства «Юридическая практика», первый день традиционно будет ориентирован преимущественно на интересы партнеров юридических фирм. Так, в фокусе обсуждения будут темы о:

- украинских и мировых тенденциях развития и продвижения юрбиза (в т.ч. по итогам Ежегодной конференции IBA в Сиднее (Австралия),

- привлечении и удержании клиентов,

- лидерстве,

- вопросах этики в юридическом бизнесе и др.

Второй день Форума — практический в сфере продвижения юрслуг, порадует как партнеров, так и специалистов по продвижению юридических фирм, сессиями о digital marketing, вдохновляющими success stories и возможностью пообщаться с международными исследователями мировых юридических рейтингов в рамках круглого стола.

На этом новости для пиарщиков не заканчиваются. Евгения Руженцева, заместитель генерального директора издательства «Юридическая практика», анонсировала спецприложение по итогам PLS, которое выйдет к Форуму в газете «Юридическая практика».