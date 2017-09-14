Украинский католический Университет открывает набор на программу ИТ-права

Школа права Украинского католического университета (УКУ) открыла регистрацию на вторую едицию Программы ИТ-права/UCU IT Law с участием украинских юридических компаний и иностранных экспертов, работающих в области юридического сопровождения ИТ-бизнеса.
«Когда мы запускали программу ИТ-права в 2016 году, то хотели объединить лучших экспертов-практиков в этой области. В этом году мы усилили практическую составляющую: каждый модуль разработан в сотрудничестве с юридическими компаниями - лидерами рынка в области ИТ-права. В рамках Программы каждый участник будет иметь возможность разобрать практические кейсы и получить реальные навыки, необходимые для techlawyers», - комментирует Иван Городисский, директор Школы права УКУ и управляющий партнер юридической компании Dexis Partners.
Формат Программы UCU IT Law предусматривает 8 двухдневных модулей в течение 3 месяцев, в рамках которых будут раскрыты вопросы менеджмента ИТ бизнеса и его корпоративного структурирования, защиты прав интеллектуальной собственности и договоров в сфере ИТ, киберпреступности и уголовно-правовой защиты деятельности ИТ компаний, а также юридического сопровождения ИТ бизнеса в ЕС и США.
Участникам предлагается 5 базовых:
- Start-up Companies: U.S. Structuring and Transactions
- Corporate and Tax Structuring of IT Business
- Contracts in IT
- IP in IT
- Final Module (Management of IT Business & Competition)
и 3 дополнительные модули:
- Legal Innovations
- New Technologies and Law (Cryptocurrencies & ICO, AI, Big Data)
- Security of IT Business
Организаторы предоставляют возможность участвовать в отдельных модулях: участник, который выберет один из базовых модулей, может выбрать один дополнительный. Сертификаты об окончании программы получают участники, прошедшие базовый модуль.
Старт программы запланирован на 6 октября 2017 года.
Продолжительность: 6 октября - 23 декабря 2017 (дополнительные модули могут происходить позже).
Партнерами Программы является Львовский ИТ Кластер, Управление ИТ Львовского городского совета и юридические фирмы Axon Partners, BK partners, Dexis Partners и патентно-юридическая компания IP Style.
Генеральный партнер - юридическая фирма Sayenko Kharenko.
Все занятия будут проходить во Львове в Украинском Католическом Университете.
Регистрация на программу - по ссылке.
Подробнее о программе, ее содержание и экспертов можно узнать на официальной веб-странице - IT-Pravo, а также отправив вопрос на адрес электронной почты rlc@ucu.edu.ua.
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